Carabayllo: mascota con fractura en su columna se encuentra desaparecida

¿Cómo se perdió Jade?

La mujer indicó que fue a la comisaría de Santa María con su perrita, pero ahí la llevaron a otra delegación; sin embargo, no se percató que no estaba Jade. Ella regresó, pero los oficiales le indicaron que vieron a ninguna perra en ese lugar. Desde ahí no la logra encontrar, a pesar de que ha buscado junto a su familia por los alrededores de esa zona.

La mascota de la señora Yasmín se parece a una perra de raza Chihuahua, de estatura pequeña y tiene su lomo gran parte de su cuerpo de color marrón claro. En su pecho y parte de su rostro, en el hocico es de color crema y blanco, y su nariz marrón. Además, tiene unos ojos saltones de color amarillo.

La mujer solicitó apoyo a las autoridades para que colaboren con la búsqueda de Jade; así como, toda la ayuda de cualquier persona que tenga algún tipo de información sobre ella. Para comunicarse con la señora Yasmín Pérez llamar al siguiente teléfono: 929310722.