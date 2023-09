Cercado de Lima: familia busca a Tobby, su perro desaparecido hace un mes

Vieron a Tobby en el Rímac

En uno de esos recorridos, la familia terminó en la urbanización La Huerta, ubicada en el distrito limeño del Rímac. Ahí conversaron con una mujer que se topó con su perrito; ella le tomó fotos y lo subió a una página grupal de Facebook. Asimismo, solamente le dio comida y agua; no lo retuvo.

Esta ciudadana no retuvo a Tobby ni lo acogió, pero si llamaron a la familia. No obstante, cuando fueron a este lugar a buscarlo no pudieron hallarlo. Catterina Carbajal cree que alguien tiene a su perro; de lo contrario, continúa caminando por la vía pública, pues puede estar siguiendo a una perra.

La mujer exhortó a que las autoridades respectivas colaboren con la búsqueda de Tobby. Para ello, pide apoyo para que puedan obtener las cámaras de distintos locales o casas, para ver el recorrido de su mascota y, quizás, orientarse sobre su posible paradero.