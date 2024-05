El Agustino: perro llamado Benji desapareció hace seis días en el asentamiento humano Virgen de la Asunción

Angustia y preocupación le genera a Sarita Bendezú no tener indicios de la ubicación de su querida mascota Benji. El schnauzer, de cinco años, desapareció la tarde del jueves 25 de abril en el distrito limeño de El Agustino.

Benji escapó a las 5:30 p.m del jueves 25 de su domicilio ubicado en el asentamiento humano Virgen de la Asunción, en el distrito limeño de El Agustino.

Sarita comentó que salió a comprar y que su perro siempre salía y regresaba a la casa, pero en esta ocasión no volvió. Desde entonces lo ha buscado mañana, tarde y noche y no lo ha podido encontrar.

Su acongojada dueña ha pegado afiches y volantes, también ha publicado la información en diversos grupos de redes sociales e incluso ha pagado a especialistas en búsqueda de mascotas sin resultados positivos.

“Varias personas me han mandado fotos, pero no era Benji, he ido hasta La Molina, a la municipalidad de El Agustino y nada”, lamentó.

Sarita espera que con la difusión en el Rotafono de RPP Noticias aquella persona que encontró a Benji pueda devolverlo a su familia.

Características de la mascota

Benji es macho, de color gris oscuro, con barba blanca, cola corta, es tímido y algo temeroso. Si lo ha visto comunicarse con el 907323378. Su dueña está ofreciendo S/ 1,000 de recompensa.