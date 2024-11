La Molina: familia busca a perrito Oso que lleva desaparecido desde hace casi un mes

Iris Sotomayor se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda para encontrar a su perrito Oso que desapareció desde el pasado domingo 20 de octubre en el distrito limeño de La Molina.



El hecho se dio cuando el perrito se encontraba solo en el apartamento que alquilaban desde hace dos meses en la urbanización Aprovisa en La Molina, pues sus dueños habían salido un momento. Según señala Iris, los propietarios abrieron la puerta del apartamento y Oso salió corriendo y se perdió en el cruce de las avenidas La Fontana y La Molina.



Después de enterarse de la desaparición de Oso, la familia de Iris salió a buscar al can pero no lo encontró. Hace unos días, Iris Sotomayor tuvo más información sobre el paradero de Oso que se encontraba deambulando por la avenida Javier Prado, pero no lo hallan aún.



“Los propietarios del departamento que alquilamos momentáneamente, según por escuchar ladrar mucho a nuestro perrito, entraron al departamento sin autorización (...) se les escapó y hasta el día de hoy no lo encontramos. Me comparten una imagen donde publican haberlo visto subiendo por la avenida Javier Prado como quien yendo hacia el Monumental. Luego la cámara lo sigue hasta un parque llamado Ingenieros que está cerca de la rotonda y ahí pierden su rastro”, contó Iris Sotomayor.