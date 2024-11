La Victoria: perrita llamada Canela está desaparecida desde hace más de 24 horas

Javier Vilchez Ruidias se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar apoyo debido a que su perrita llamada Canela está desaparecida desde la tarde de este último sábado 16 de noviembre. Su mascota salió de su casa, ubicada en cuadra 3 del jirón 3 de febrero, en el distrito limeño de La Victoria.

Los padres de este joven no se dieron cuenta de que el animalito había salido a la calle, dado que uno posee una discapacidad y la madre está ocupada. El ciudadano contó que cuando llegó a su hogar su perra ya no se encontraba y salió a buscarla por los alrededores, pero no hallaron ni una pista.

Según narró Javier Vilchez, la puerta del edificio donde vive habría estado abierta y Canela habría aprovechado eso para bajar las escaleras e irse afuera sin que nadie la viera. La perrita es mansa, no ladra ni muerde; por lo que, cree que alguien puede habérsela robado.