San Juan de Lurigancho: familia busca a su perro que los apoya como soporte emocional

¿Cómo se perdió el perro de soporte emocional?

La mujer contó que obtuvo al perrito durante los tiempos de pandemia por la COVID-19, ya que lo adquirió después del fallecimiento de su padre. Este animalito ayudó mucho a sus familiares, sobre todo a ella y a su mamá, ya que emocionalmente estaban devastadas y el colaboró con su recuperación.

Por dicha razón, no pierden la esperanza de tenerlo de vuelta en su vivienda. Su madre es la más preocupada, ya que ella estuvo en su vivienda el día que se perdió. Aquel lunes, ella sacó a pasear como todos los días a Natsu y lo dejó un rato afuera, sin pensar que no lo volvería a ver más.

Sara vive junto a su madre en el último piso de una casa de cuatro pisos. En cada nivel vive un familiar, por lo que todos conocen al perrito y están acostumbrados a estar con el. Ese día, la señora de 68 años dejó a Natsu un rato afuera luego de pasearlo, ya que este no quería subir y en anteriores ocasiones había pasado lo mismo, pero y el animal siempre regresaba.

Pasaron algunas horas y el perro no volvía, pero no se preocupó bastante porque no era nuevo este actuar de su mascota. En la noche ella y su hija fueron al cumpleaños de su hermano y cuando regresaron salieron a buscarlo, pues la mascota no estaba.