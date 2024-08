San Juan de Miraflores: familia busca a perrito Snoopy que lleva desaparecido más de tres días

Características de Snoopy

Snoopy es un perrito macho, de siete meses, es de raza poodle, tiene el pelaje ondulado y de color blanco, no posee colita pues fue operado de pequeño. En cuestión a su carácter, Jimena cuenta que su perrito es muy nervioso y está acostumbrado a perseguir a sus dueños.



La familia del can se encuentra preocupada por Snoopy pues temen por la seguridad del can que no estaría acostumbrado a la calle y debido a su avanzada edad, está bastante familiarizado con su familia, pues adaptarse a unos nuevos dueños le sería difícil, explica Jimena.

Si usted lo ha visto, o conoce alguna información, por favor, comunicarse al siguiente número: 993 499 991