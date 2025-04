San Martín de Porres: piden ayuda para rescatar a gatita del quinto piso de una casa

Vecinos de la urbanización Real Madrid II, en el distrito limeño de San Martín de Porres, se comunicaron con el Rotafono de RPP para pedir ayuda a las autoridades, a fin de que rescaten a una gatita que se encuentra hace tres días en el techo del quinto piso de una casa no habitada.

Vivi Sarmiento dijo que la dueña de la mascota vive cerca de la vivienda. Ella intentó subir al edificio, pero al intentar llegar a la cima se cayó y ya no pudo rescatarla.

Comentó que los pobladores no pueden ayudar a la gatita de cinco meses, ya que las casas de los costados son de dos y tres pisos, lo cual se les hace imposible subir.

“Hay una gatita atrapada en el quinto piso de una casa no habitada, cerca de la avenida Tantamayo. Se les llamó a los bomberos, pero informaron que eso no configura como un rescate animal. La gatita ya lleva tres días en el techo de la casa y llora todo el día”, explicó Vivi.

Este hecho ha despertado la preocupación de los vecinos porque la gatita no come ni bebe agua hace tres días y no pueden ingresar a la casa, ubicada en la manzana C, de la urbanización Real Madrid, ya que sus dueños no se encuentran.