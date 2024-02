Ucayali: perrita Luna desaparece en Pucallpa por relámpagos registrados en la zona

Fuertes lluvias se han registrado durante las últimas semanas en diversas regiones del Perú. Una de ellas es Ucayali, donde hubo relámpagos que asustaron a la población. Ana Lucía Estrada Pérez se comunicó con el Rotafono de RPP Noticias para solicitar apoyo con respecto a su perrita llamada Luna, desaparecida por culpa de estos fenómenos climáticos.

La joven contó que el pasado domingo 14 de enero, su mascota se escapó sorpresivamente de su casa ubicada en la ciudad de Pucallpa, en la provincia Coronel Portillo. Esto ocurrió debido a los relámpagos que azotaron el distrito de Manantay, los cuales causan bastante temor y alteran a Luna.

Su dueña se encontraba dormida cuando esto pasó y no se dio cuenta cuando su pequeña salió por la parte trasera de su hogar. Una hora y media después, ella despertó y junto a su madre se dieron cuenta que Luna no estaba. Por ello, salieron a buscarla en los alrededores de su vivienda, pero no la hallaron.