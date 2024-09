Vecinos de Chosica piden ayuda para rescatar a un gatito atrapado en una palmera desde hace cuatro días

Vecinos de la zona de Santa María en Lurigancho-Chosica hicieron un pedido de ayuda a través del Rotafono de RPP, para rescatar a un pequeño gato, que está atrapado desde hace cuatro días en lo alto de una palmera, ubicada en el cruce de las calles Crisantemos y Violetas.



Los fuertes maullidos del felino alertaron a los residentes de la zona. Ellos pidieron ayuda a los bomberos, quienes acudieron al lugar, pero no pudieron rescatar al animal, ya que la escalera que portaban no tenía la suficiente altura.



Sonia Córdova, abogada defensora de los derechos de los animales, hizo un llamado a la empresa Luz del Sur, para que pueda contribuir en el caso.



“Hago un llamado a Luz del Sur. Por favor, que se presente al lugar: Crisantemos con Violetas. Hay gatito atrapado en una palmera de más de diez metros (...) Hemos llamado a los bomberos, pero no tienen una escalera especializada para estos temas”, indicó la mujer.