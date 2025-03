Villa El Salvador: piden ayuda para encontrar a perrito que había sido dado en adopción

Bandido lleva nueve días perdido

Supuestamente, el hombre mandó a su perrito con un familiar a Pucusana, lo cual no le creyeron los vecinos de la urbanización Pacífico, pues ellos estaban monitoreándolo. Este último martes, el señor les dijo que el perro se perdió y ellos le dijeron que le iban a denunciar si no decía la verdad porque no le creían nada.

Fue ahí cuando el ciudadano les reveló que en realidad se había perdido el martes 25 de febrero, luego del incidente que ocurrió con la vecina. Por esta razón, exigen a la policía que pregunte a este hombre por Bandido y que lo busquen por los alrededores.

Asimismo, exigen que los vecinos y negocios aledaños entreguen los videos de las cámaras de vigilancia para poder ver hacia donde se fue el perrito o si alguien lo agarró.