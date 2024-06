Villa María del Triunfo: perrita Masha desapareció hace tres semanas en Nueva Esperanza

Melanie Marca se comunicó con el Rotafono de RPP Noticias para reportar la desaparición de su perrita Masha el pasado sábado 25 de mayo a la altura del paradero 3,5 de Nueva Esperanza, Villa María del Triunfo.

La desaparición ocurrió entre 10:00 a.m. y 11:00 a.m. cuando la mamá de Melanie acudió a visitar a su esposo al hospital y la perrita aprovechó para salir a la calle. Según contó Melanie, Masha solía no alejarse porque es temerosa y regresaba siempre a casa.

Sin embargo, cuando regresa Melanie, al mediodía, a su casa se da cuenta que Masha no estaba, fue a buscarla por las calles cercana y no la pudo encontrar.

Melanie cree que alguien pudo llevarse a Masha porque la mascota era casera y a lo mucho paseaba por la cuadra.