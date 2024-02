San Luis: adulto mayor denuncia robo de la batería de su carro en el depósito municipal

Pago de multa y recojo de vehículo

El automóvil permaneció en el depósito municipal hasta el viernes 19 de enero, fecha en la que Pedro se apersonó hasta la comuna para hacer el pago de la multa. La infracción que cometió es la 07-065 y fue por estacionar el vehículo interrumpiendo la libre circulación.

El señor acudió al establecimiento para llevarse su vehículo, pero cuando intentó encenderlo no hacía contacto. El ciudadano intentó más veces, pero tampoco tuvo éxito. Para encontrar la avería abrió el capó y se dio con la sorpresa de que la batería de su carro no estaba y, por eso, no encendía. Él le preguntó al encargado respectivo sobre el problema, pero solo le dijo que no sabía nada al respecto e, incluso, culpó al conductor de la grúa.

Al no saber qué es lo que sucedió, el afectado pide a la Municipalidad de San Luis responder ante lo acontecido, ya que el auto estaba a su cargo.