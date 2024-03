Carabayllo: madre de familia pide ayuda para conseguir vacantes en colegio para sus tres hijas

Madre ha buscado vacantes en varios lados

La mujer manifestó que ha buscado vacantes en los alrededores de esta zona desde hace más de una semana, pero solo ha recibido respuestas negativas de todos los colegios a los que fue. Por esta razón se fue a buscar al distrito aledaño, Puente Piedra, pero tampoco pudo hallar alguno.

Son tres hijas, una estudia en segundo grado de primaria, otra en cuatro de primaria y la última en quinto de secundaria. Antes de mudarse, las dos primeras estudiaban en la Institución Educativa Virgen del Carmen 2083; mientras que la mayor en la Institución Educativa Emblematica Ricardo Bentín.

Mariela Guerrero sigue en la búsqueda de que alguna escuela acepte a sus tres hijas; lo ideal -señala la madre- es que ellas estudien en un mismo colegio y que no sea tan lejano. Ella ha mencionado que su familia no pasa por un buen momento económico; por ello, no puede matricularla en un colegio privado.