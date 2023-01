Menor de 13 años no puede estudiar desde hace un año por falta de vacantes en colegios de Ate

El problema

La señora Vilma, quien tiene a cargo al menor, contó que el adolescente llegó a Lima junto a su hermana mayor procedente de la región Amazonas, el año pasado. Cuando la señora Vilma se acercó a los diferentes colegios de Lima Este, para que el adolescente empiece a estudiar, los docentes le informaron que tenía que esperar el cronograma de inscripción.



Sin embargo, al momento de ir a la fecha programada para matricular al menor, los trabajadores de los diferentes centros de estudios le dijeron que los cupos estaban llenos. “Regresé a la fecha y me dijeron que estaba tarde, que no había cupos. El colegio solo me dice que no hay”, contó con preocupación la ciudadana.



La señora Vilma no se dio por vencida y logró ubicar un colegio en Ate que todavía aceptaba estudiantes. “En el colegio, me dijeron que tenía que llevar los requisitos. Los conseguí a pesar que el director de la escuela donde estudiaba el menor en Amazonas estaba hospitalizado y nos hizo el enorme favor de enviarnos los documentos de forma virtual”, explicó la tutora del menor.



Al solicitar la vacante para segundo de secundaria, la institución educativa les dijo que tenían de todos los grados excepto de ese. No obstante, la señora al revisar los documentos vio que el menor estaba con promoción guiada, es decir que debe ser matriculado a tercero de secundaria, pero llevar un reforzamientos durante las vacaciones de verano.



El centro educativo ante la situación respondió que esa solicitud de nivelación académica la tienen que hacer al colegio del menor en Amazonas. “Me dicen que en Amazonas resuelva eso; que viaje a Amazona a hacer la actualización. Me parece absurdo, estamos para viabilizar y que nuestros jóvenes no dejen de estudiar”, señaló.