Villa María del Triunfo: gemelas de 14 años desaparecidas tras ir a casa de amiga

Habrían ido a Ecuador

Los padres preocupados por la situación fueron a la casa de la amiga y fueron atendidos por la madre. La mujer señaló que el domingo las tres menores salieron con dirección a Gamarra pero no habían vuelto.

La madre de la compañera agregó que había conversado con su hija y habría dicho que junto a las gemelas estaban yendo con dirección a Ecuador.

“Ahora ya me han bloqueado y ya no me responden llamadas. Tienen sus teléfonos apagados”, dijo la madre, quien está sumamente preocupada pues no sabe nada de sus hijas desde hace tres días.