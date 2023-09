Adulta mayor que esperaba referencia por más de un mes fue trasladada al hospital Cayetano Heredia

Esperaban desde hace un mes por referencia

Asimismo, Matos comentó que el hospital donde se encontraba internada su madre no contaba con el área de unidad de soporte nutricional; por lo que, esperaban que otro centro médico acepte la referencia.

“Necesito lo antes posible que sea referida. He ido a buscar ayuda, pero nadie me puede apoyar con este tema. Solo me indican que no tienen cama y que no se pueda referir. Espero puedan ayudarme con una cama para mi madre”, dijo la hija de la hospitalizada.

La familia ahora se encuentra más tranquila debido a que la adulta mayor ya se encuentra internada en el Hospital Cayetano Heredia donde lograron recibirla y estabilizarla en el área solicitada.