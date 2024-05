Adulto denuncia falta de vacunas antirrábicas en centros médicos del Callao y Breña

No hay vacunas antirrábicas en el Callao

Sin embargo, en la posta le dijeron que no había vacuna y que no habían los materiales para saturar las heridas. Por ello, se fue al Hospital Alberto Barton Thompson del Callao y le hicieron el tratamiento respectivo, pero lo que no tenían eran las vacunas antirrábicas.

Por esta razón, lo mandaron a que pregunte en la posta del lugar donde vive, en Bocanegra, pero ahí no tenían. Víctor regresó hoy, viernes 19 y le señalaron que no habían vacunas; volvió a una posta de Breña situada en el jirón Napo, pero nuevamente recibió una respuesta negativa.