Áncash: hombre que cayó de una pendiente de 15 metros de altura necesita ser referido a Lima

Necesita ser operado

En el nosocomio de mayor complejidad les explicaron que por las lesiones, sobre todo la afectación de la columna vertical, el paciente necesita ser operado por un neurocirujano. Sin embargo, en dicho establecimiento no cuentan con un especialista preparado para realizar la cirugía espinal que se necesita, por lo que, desde el 1 de mayo se presentó una referencia a diferentes hospitales de la capital para que lo trasladen y operen.

No obstante, los hospitales con los que se han comunicado informan no tener camas disponibles, generando que el paciente aún no logre su referencia. Por ello, la familia hace un llamado al Ministerio de Salud, para que les brinde apoyo para lograr la referencia y posterior operación que Teodoro necesita para volver a caminar.