Familia pide ayuda para joven que resultó quemado al intentar apagar incendio forestal en Andahuaylas

Testimonio del padre

El señor Celestino Cerilo Álvarez Rojas, agricultor de profesión, señaló que desde Andahuaylas solicitaron el traslado de su hijo Nilton al Hospital Nacional Arzobispo Loayza, pero no le dieron respuesta y la vida del herido está en peligro.

"Me encuentro en horas difíciles porque mi hijo ayer (viernes) sufrió un accidente de quemaduras cuando había un incendio. Yo necesito ayuda, soy agricultor y no puedo. Aquí en el Hospital (Andahuaylas) me dicen que no hay cupo, por eso, estoy pidiendo apoyo", indicó el padre.

Tras el reporte que hizo RPP Noticias, el traslado de Nilton Ider Álvarez Chocce a un hospital de la capital se hará posible en la brevedad posible.