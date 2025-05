Arequipa: devuelven dinero a mujer que figuraba por error como deudora de arbitrios

¿Por qué le retuvieron el dinero a Dorin Izquierdo?



El problema nace desde que la señora Dorin Izquierdo figura en la municipalidad como dueña de un departamento, situado en la cuadra 14 del jirón Huascarán, en La Victoria. A pesar de que ha demostrado a la comuna local que no tiene un inmueble en ese distrito limeño, le siguen embargando sus cuentas, aseguró Izquierdo.

La señora Izquierdo dijo que el 15 de abril, la municipalidad había emitido una resolución en la que suspende temporalmente el embargo de todas sus cuentas; sin embargo, el personal del Banco de Crédito del Perú (BCP) había indicado que no podía devolver el dinero porque la municipalidad ya había cobrado los más de 3 mil soles.

“A mí me embargaron injustamente mi dinero porque dicen que tengo una casa en la ciudad de Lima y no había pagado los arbitrios, por ende, me embargaron mi sueldo en el BCP (...) Gracias a ustedes me solucionar el problema”, afirma Dorin Izquierdo.

Luego de ello, la señora Izquierdo Morales decidió acudir al Rotafono de RPP para difundir su caso y hacer eco de su denuncia pues se sentía abandonada por las autoridades.