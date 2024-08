Ate: familia denuncia cobró excesivo de más de 7 mil soles en su recibo de agua

Sedapal emitió comunicado



La familia hizo público el caso y Sedapal indicó que le daría seguimiento al caso y buscaría una pronta solución a este incidente tal como se detalló en un comunicado. Sin embargo, según Carolina cuando fue a la sede le indicaron que de no pagar se tendrían que ir a juicio, pues hasta ahora no tienen agua.



“Ahora (Sedapal) se niega, no nos permiten, estamos sin agua y no nos dan solución. Ellos nos dicen que si no queremos pagar, nos podemos ir por la vía judicial. Usted sabe que en estos tiempos para contratar un abogado, demanda dinero y nosotros somos de bajos recursos", afirmó Carolina.