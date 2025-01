Ate: Familia pide ayuda tras incendio de vivienda ocurrido en Año Nuevo

Engracia Condori Milla, de 29 años, se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda luego de que su vivienda se quemara el 1 de enero, durante la fiesta de Año Nuevo, en el distrito limeño de Ate.



Engracia, quien se moviliza en silla de ruedas, solicitó apoyo de las autoridades, ya que todas sus pertenencias, entre estas ropa, cama, utensilios de cocina, televisor y otros artefactos eléctricos de su familia se quemaron.

El incendio se inició el 1 de enero, a las 4 de la mañana, en una vivienda rústica de triplay, en donde se almacenaba material reciclable, situada en el asentamiento Túpac Amaru, en la manzana A, lote 35, zona II.



La familia no se encontraba en su casa en el momento del incendio, pero al retornar de visitar a sus parientes se encontraron con un triste panorama. La Policía Nacional investiga si el siniestro fue provocado.

Tras lo sucedido, la municipalidad de Ate limpió los escombros y brindó alimentación, pero no brindó carpas ni otro tipo de ayuda.



La familia es integrada por seis personas, entre ellos un joven de 21 con síndrome de Down y un adulto mayor de 74 años, quien quedó ciego tras un accidente hace cinco años. Todos viven en situación de pobreza y no han podido recuperarse desde el incendio.