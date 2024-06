Ayacucho: profesor pide ayuda para colocar techo al patio de colegio Luis Alberto Sánchez

Martín Luján se comunicó con el Rotafono de RPP Noticias para pedir ayuda para los alumnos del colegio nacional Luis Alberto Sánchez Sánchez ubicado en el distrito de Samugari, provincia de la Mar en Ayacucho.



Desde octubre del 2023 es que las autoridades del centro de estudios piden el mejoramiento del espacio deportivo del centro educativo. Sin embargo, hasta hoy no tienen respuesta.



Los alumnos son los más afectados en toda esta situación pues los niños se ven en la necesidad de realizar sus prácticas deportivas bajo el calor, corriendo el riesgo por exposición al sol.



“La institución educativa Luis Alberto Sánchez no cuenta con protección en los campos deportivos donde los estudiantes hacen educación debido a que las autoridades a pesar que hemos hecho el pedido (...) no lo han hecho hasta ahora”, indicó el profesor.