Callao: paciente pide ayuda para que adelanten su cita de terapia física que le dieron dos días antes de Navidad

Francis Omar De La Cruz se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda y que le puedan adelantar su cita de terapia física en el Hospital Alberto Leonardo Barton Thompson, ubicado en el Callao, ya que la programaron para dos días antes de Navidad.



El paciente de 49 años fue diagnosticado con neuropatía, escoliosis y depresión, por lo que los doctores vieron conveniente que para los dos primeros males, Francis Omar lleve terapia física.



Pero grande fue la sorpresa para el hombre cuando le brindaron su cita para el 23 de diciembre, pues según Francis ha consultado vía privada y le han indicado que necesita esas terapias cuanto antes por la continuidad de su tratamiento.



“Lo único que agradecería es que me adelanten la cita para aunque sea tener una terapia porque tengo que tener como mínimo 15 (...) yo he consultado con otro terapistas particulares y me dicen que lo más urgente es la terapia ya que mis nervios están afectados”, explicó Francis Omar De La Cruz.



Francis Omar De La Cruz espera que las autoridades de salud puedan ayudarlo en su caso pues los síntomas de dolor que presenta son bastante fuertes y le impiden realizar sus actividades diarias.