Cañete: vecinos denuncian que no hay agua en Quilmaná desde hace dos semanas

No hay solución

No obstante, Yeny Pantoja manifestó que los vecinos no se dan abasto con los camiones cisterna, ya que no es su obligación hacerlo. Pese a que en otros lados venden agua los ciudadanos no pueden adquirirla por su alto costo.

Mientras los días pasan y Emapa Cañete trabaja para solucionar el problema del agua, esta viene hasta una hora al día en Quilmaná y con una presión super baja. La gente sufre porque no puede hacer sus necesidades, ni asearse, ni lavar sus alimentos, etc. y urge que reestablezcan el líquido elemento.

