Centro de Lima: negocios de luminarias afectados por falta de luz

Negocios afectados

Según comentó el señor Rosalio, los problemas con el servicio eléctrico empezaron el pasado miércoles 15 de marzo. Ese día y el siguiente la luces se prendían y se apagaban, esto provocó que no pudieran encender las computadoras para concretar las ventas. El viernes, sábado y domingo la electricidad se restableció y todo parecía funcionar con normalidad.

Sin embargo, este lunes volvieron los problemas que hasta la fecha continúan perjudicando a los vecinos y negocios de la zona. “Es un problema para nosotros, no podemos trabajar, estamos siendo perjudicados. No podemos hacer nada”, señaló el ciudadano, quien a través de un video mostró que tiendas de impresoras y luminarias de la cuadra no tienen fuerza eléctrica.

El señor Rosalio explicó que debido a esta situación las ventas en su puesto de luces han bajado. El ciudadano informó que cuando van los clientes no puede probar los focos y luminarias. En caso alguna persona se anime a comprar los productos, el negociantes no puede generar la boleta o factura electrónica, ya que la computadora no enciende ante la falta de electricidad.

Debido a esta situación, los vecinos y comerciantes de la cuadra 10 del jirón Lampa piden a las autoridades que se acerquen a la zona para arreglar el problema con el fluido eléctrico. Ellos temen que sus ventas sigan cayendo.