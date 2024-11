Cercado de Lima: vecinos reportan falta de alumbrado público a causa de postes malogrados

Jorge Luis Rodriguez Vega se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la falta de alumbrado público desde hace diez días en la primera cuadra de la avenida Dueñas, ubicada en el Cercado de Lima.



Hace más de una semana que un poste ubicado en la zona antes mencionada se malogró y los vecinos pensaron que personal de la empresa Pluz Energía (antes Enel) se acercaría allugar y lo arreglaría; sin embargo, esta situación no ha sucedido.



“Necesito su apoyo en vista de que la cuadra uno de la avenida Nicolás Dueñas, el poste de luz está quemado hace una semana (...) es un peligro latente para todos los vecinos que cruzamos por esa zona, no viene arreglar la empresa Enel. Igual que la avenida Argentina y Dueñas varios postes de alumbrado público no prenden”, afirmó Jorge Luis Rodríguez.



Actualmente los vecinos temen por su seguridad, pues expresan que este tipo de situación hace que personas de mal vivir se acerquen a la zona y puedan robarle sus pertenencias a los residentes que regresan de su trabajo, clases, etc.



Asimismo, el Rotafono de RPP se comunicó con la empresa Plus Energía e indicaron aún no tener informacióm sobre el caso, sin embargo, solicitaron los datos necesarios de la zona y vecinos afectados para buscar una solución al problema.