Chiclayo: pacientes reportan tomógrafo malogrado en el Hospital Almanzor

“Estamos desde las seis de mañana en el área de tomografía. El aire acondicionado se malogró y no funciona el tomógrafo. Nadie viene a solucionar. Y nos dicen que nos van a reprogramar. Nosotros somos de Chachapoyas y estamos desde el viernes. No es posible que no nos den ninguna solución”, expresó Segundo Garro.

Finalmente, contó que a su madre le dieron una cita para el 21 de febrero, fecha en la que deberán regresar, gastando dinero y tiempo con el que no cuentan.

Los usuarios han pedido que el Seguro Social de Salud dé mantenimiento al tomógrafo, ya que hay muchos que viajan de otras ciudades a atenderse al hospital de Chiclayo.