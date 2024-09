Comas: mujer con 38 semanas de gestación pide ayuda para que la atiendan en el Hospital Marino Molina

Joven está embarazada por primera vez

La señora Judith contó que su hija tuvo complicaciones hace varias semanas atrás y primero se atendía en Policlínico San Nicolás de Comas. Sin embargo, al no tener los equipos necesarios para proceder con sus evaluaciones la derivaron al Marino Molina. Ella perdió líquido y tiene la presión alta.

La madre dice que a su hija le siguen haciendo pruebas en el establecimiento de Comas, pero los doctores se contradicen entre sí, ya que le detectaron preeclampsia y le prometieron que le iban a programar una cesárea, la cual nunca llegó; todo lo contrario, le dijeron que debe esperar.

Por esta razón, la derivaron al Hospital EsSalud Alberto Sabogal Sologuren del Callao, pero rechazaron la referencia al señalarle que podían tratarla en el consultorio. Le dijeron que no se trata de una emergencia y no pueden internarla. Lo que pasa es que la joven sigue mal y en el Marino Molina no la atienden.