Esposos requieren materiales para ser operados tras sufrir un accidente de tránsito

Una pareja de esposos lucha por sus vidas luego de un terrible accidente de tránsito ocurrido el pasado 24 de mayo en la panamericana Norte en la ciudad de Chimbote. Los adultos se trasladaban en una motocarga que fue impactada por una camioneta que iba a excesiva velocidad. Hoy ambos se encuentran en estado grave y requieren ser operados, pero no cuentan con los materiales para las intervenciones quirúrgicas.

Etelvina Reyes Inga se comunicó con el Rotafono de RPP Noticias para dar a conocer la delicada situación de sus padres. Ambos ingresaron, tras el accidente, al hospital Regional de Chimbote. Pedro Reyes Valverde (59) sufrió tres fracturas (pelvis, tibia y peroné), además tenía la cadera en mal estado. Como si esto no fuera poco recibió más de puntos en la cabeza y por dos días no reconocía a nadie. Cuatro días estuvo conectado a una máquina para salvarle la vida. No había médico cardiovascular.

Debido a que la máquina para realizar la tomografía no funcionaba y por su gravedad se le hizo la referencia a Lima sin respuesta alguna. Por ley de emergencia fue trasladado el 28 de mayo a Lima donde fue ingresado al hospital Arzobispo Loayza. Ahora necesita una serie de materiales entre placas, tornillos y clavos, para ser operado y que demoraría entre 6 meses y un año hasta que el Seguro Integral de Salud (SIS) pueda cubrir dicho presupuesto.