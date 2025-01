Hospital Grau: adulta mayor pide ayuda para operarse de la catarata que padece

Adulto mayor pide que agilicen los trámites

"Yo no quiero perder mi vista izquierda, aún trabajo, tengo que ver a mi hermana que sufre de párkinson. No veo bien por mi vista izquierda, tengo que girar mi cabeza al lado izquierdo para cruzar la pista. Tengo miedo de ser atropellada por un carro, un micro, una bicicleta o un triciclo, pero ya me he caído varias veces", dio a conocer la anciana.

Isabel Montoya padece de catarata y calacio, y necesita que la operen de la vista urgentemente. Por ello, hace un pedido público de ayuda para que las autoridades del hospital Grau agilicen los trámites y le programen una cita cuanto antes y pueda ser intervenida.