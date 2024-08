Huánuco: vecinos de Rupa Rupa no cuentan con luz desde hace cinco días

Los vecinos del caserío de Bajo Huayhuante, en el distrito de Rupa Rupa, provincia de Leoncio Prado, en la región Huánuco, denunciaron al Rotafono de RPP que no cuentan con energía eléctrica desde hace cinco días.

La señora Miriam Machuca Cáceres se comunicó con el Rotafono para pedir la intervención de la empresa Electrocentro, ya que toda la población se encuentra sin fluido eléctrico desde el viernes 9 de agosto.

"Desde el viernes del mediodía no tenemos fluido eléctrico, la población ha presentado su queja, pero la empresa hace caso omiso. Ayer llamé a las 9 de la mañana y me dijeron que en cuatro horas iban a reponer el fluido, lo cual me parece una burla que pasen varias horas y no repongan el servicio", expresó.

Miriam Machuca comentó que otros caseríos también se encuentran en la misma situación, por lo que hizo un llamado a las autoridades a fiscalizar el servicio que brinda Electrocentro.

Ya llegó la luz

Miriam Machuca informó que ya cuentan con fluido eléctrico luego de que hiciera pública su queja en RPP. La moradora agradeció la ayuda del Rotafono.

"Hoy a las 3:30 de la tarde se reanudó el servicio de energía eléctrica. Gracias por aceptar nuestra queja", expresó Machuca.



El Rotafono sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos e imágenes de tu denuncia o hecho noticioso a través de la app del Rotafono, descárgalo aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.