Ica: vecinos del distrito de Parcona reportan cúmulo de basura en la vía pública desde hace un mes

Yanina Huamani Serna reportó a través del Rotafono de RPP la presencia de acumulación de basura en las zonas de 29 de Enero y 28 de Julio, en el distrito de Parcona, en la región de Ica. Esta situación no es reciente, pues bolsas y demás se vienen juntando en plena vía pública desde hace casi un mes.

La señora manifestó que estos residuos de basura se han acumulado durante días y están cerca de las casas donde habitan familias. Los vecinos están preocupados porque la situación es insostenible y ya no pueden vivir de una manera cómoda. Los fuertes olores han pasado sus hogares y temen que la zona se convierta en un foco infeccioso de enfermedades.

Del mismo modo, hay gente que quema esta basura y contamina el aire y la calidad de vida de la gente que vive está cada vez peor. Por dicha razón, exigen a las respectivas autoridades a que tomen acciones al respecto y no solo recojan los desperdicios, si no que hagan un esquema para que no se amontone más residuos.

La mujer manifestó que antes si había un recojo de basura organizado por los basureros, pero estos desaparecieron de la noche a la mañana. “El alcalde de Parcona venía a recoger la basura hasta antes de las elecciones del 2 de octubre. Después hasta la fecha no recogen nada de ese contenedor. Tenemos demasiada basura”, sostuvo.