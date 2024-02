Independencia: vecinos de Tahuantinsuyo afectados por constantes corte de luz [VIDEO]

Constantemente se va la luz

Los vecinos están sumamente indignados y no saben qué más hacer; por eso, hicieron un llamado público a través del Rotafono para que la empresa respectiva no solamente mande a una cuadrilla a solucionar todo, sino que encuentre el problema de raíz para que otra vez no vuelva a irse la luz, como otras veces.

Según contó un señor que vive en este lugar de Independencia es que la última vez que no había fluido eléctrico se demoraron cuatro días en reconectar la corriente. Mientras eso pasa, los más afectados son los vecinos que viven ahí, ya que no pueden vivir con normalidad ni hacer sus quehaceres.