Iquitos: padres de familia piden ayuda para que trasladen a su bebé a Lima para que sea atendido

La familia Oliveira Vásquez vive un calvario desde hace varias semanas debido a que el menor Johan Sebastián Oliveira Vásquez se encuentra mal de salud internado en el Hospital Regional de Loreto Felipe Santiago Arriola Iglesias. Los padres de familia solicitaron ayuda a través del Rotafono de RPP Noticias para trasladarlo a Lima.

El bebé tiene tres meses de recién nacido y desde hace tres semanas comenzó a tener complicaciones de salud. Su papá, el señor David Oliveira, contó que lo llevaron al Hospital Regional de Loreto y le hicieron todas las pruebas respectivas de descarte de diferentes tipos de enfermedades.

Ahí no encontraron ninguna explicación sobre sus problemas; mientras tanto, el bebé seguía teniendo vómitos y fiebre. El padre dijo que su nivel de hemoglobina estaba muy bajo y los médicos no podían descifrar la causante de ello, ya que no tenía antecedentes consistentes de este tipo.