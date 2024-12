Comas: familia pide ayuda para que hombre con ventilación mecánica sea recibido por hospital de Essalud

Sin embargo, el día 12 el señor se desmaya y pierde el conocimiento y la familia de Pablo llamó a la ambulancia de Essalud para que lo asistan, pero esta nunca llegó según la esposa de Pablo Portocarrero.



“Le dicen que no tiene nada, y le indican una cita adicional para el 13 de diciembre, pero el día 12 mi esposo se empeoró, perdió el conocimiento, no tuvo habla, y yo lo que hice fue llamar a la ambulancia de Essalud. La ambulancia de Essalud no vino, una hora, dos horas”, afirmó Amparo de Jesús Burga Tafur.



Pablo Portocarrero fue trasladado al Hospital Sergio Bernales; sin embargo, la familia está corriendo todos los gastos y aún no tiene un diagnóstico definitivo porque le están realizando diversos exámenes.



Cabe resaltar que Pablo sigue en exámenes para que le puedan brindar un diagnóstico certero, antes de su llegada a Lima, algunos médicos señalaron que el señor tenía estrechez arterial.



Su esposa, Amparo de Jesús, pide ayuda a las autoridades de salud para algún hospital de Essalud pueda recibir al hombre de 59 años, quien actualmente se encuentra asistido con ventilación mecánica y en UCI.