La Libertad: construyen puente de emergencia tras pedido de ayuda de escolar

Karin espera que no se olviden de su caserío, pues aún hay grandes falencias que se deben cubrir como la construcción de carreteras que conectan a los caseríos y la falta de energía eléctrica en la zona.



La escolar de 16 años comentó que su colegio de El Huayo, ubicado a dos horas de su caserío, no cuenta con los servicios básicos. Antes de que se arregle el problema, los pobladores no podían cruzar el río para comprar alimentos.