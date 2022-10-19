Lima: dan cita para practicar examen al corazón a paciente con cálculos a la vesícula

Gloria Margot García Villegas, de 40 años, informó que podrán practicarle un ecocardiograma, un examen al corazón necesario para que la operen de la vesícula en el Policlínico Ramón Castilla, en Lima, luego de que pidiera ayuda a través del Rotafono de RPP.

La paciente, quien padece de poliomielitis desde su infancia, confirmó que el Hospital III Emergencia Grau de EsSalud, situado en el Cercado de Lima, aceptó la referencia para que puedan realizarse el examen cardiológico mañana martes 22 de abril.

La señora Gloria agradeció que su petición haya sido escuchada por los funcionarios de EsSalud tras lograr la cita médica en el Hospital Grau, la cual es importante para continuar con los trámites de su operación.

"Señores de Rotafono, muchas gracias por su ayuda. De verdad, creo que sin la ayuda de ustedes no hubiera podido obtener la cita. Me acaban de llamar, indicándome que tengo cita para el día de mañana a las 8 de la mañana en el Hospital Grau en cuanto a la referencia para hacerme mi ecocardiograma. Muchas gracias por su ayuda, estoy infinitamente agradecida por la ayuda que me acaban de dar”.

Gloria García dijo que esperaba la referencia del Policlínico Ramón Castilla al Hospital Grau desde el 19 de marzo. A la paciente le preocupaba que los exámenes prequirúrgicos caduquen y no puedan intervenirla para retirar las pequeñas piedras que se encuentran en su vesícula.