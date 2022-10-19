Lima: joven con cáncer al riñón recibe su quimioterapia tras llamado de ayuda

Julissa Gonzáles Ramírez, de 28 años, diagnosticada con cáncer al riñón izquierdo, ya recibe su tratamiento de quimioterapia en el Hospital Guillermo Almenara de EsSalud, situado en el distrito limeño de La Victoria, luego de que pidiera ayuda a través del Rotafono de RPP.

La joven psicóloga dijo que, tras la difusión del caso en RPP, pudo internarse el último martes en el mencionado establecimiento de salud para que le coloquen el medicamento que ella compró de manera particular, a fin de que le practiquen su quimioterapia, ya que esta se había suspendido hace dos semanas.

Julissa Gonzáles confirmó que, tras la visibilización de su reclamo, los funcionarios de EsSalud se comunicaron con ella y pudieron atenderla. La paciente expresó su agradecimiento, ya que hoy recibe por segundo día su quimioterapia.

“Sí, yo estoy internada desde el día martes, ya estoy en mi segundo día de quimioterapia. Muchas gracias por la visibilización de mi caso. Muchas gracias”, expresó.

Julissa se mudó de la región San Martín a Lima para cumplir con sus citas médicas y tratamiento. Ella se contactó el último lunes con el Rotafono de RPP para reclamar el suministro de la ampolla ifosfamida, un fármaco que no recibía hace dos semanas debido a su desabastecimiento.

La paciente comentó que su padre entregó las ampollas a farmacia del Hospital Almenara para que al final del tratamiento realice las gestiones para la devolución de su dinero por la compra del fármaco.