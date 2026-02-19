Lince: reparan tubería de agua que generó aniego durante un mes en la avenida José Gálvez

Miguel Ángel Muñoz Castillo agradeció a Rotafono por haber difundido su pedido de ayuda.
Miguel Ángel Muñoz Castillo informó que la rotura de la tubería de agua que generó un aniego durante un mes en la cuadra 24 de la avenida José Gálvez, en el distrito limeño de Lince, ya fue reparada por la empresa Sedapal, después de hacer público su pedido de ayuda a través de Rotafono de RPP.
Tras la difusión del caso, Miguel Ángel Muñoz logró que un equipo técnico de Sedapal atendiera su reclamo y acudiera a su vivienda para arreglar la avería que provocaba la filtración de agua.
“Le comento que a las dos de la tarde llegó la camioneta de Sedapal con unos cuatro trabajadores y comenzaron a remover para la reparación el cambio de tubería. Yo les agradezco muchísimo por el apoyo, de verdad estoy muy agradecido. Soy fiel oyente de RPP”, afirmó Miguel Muñoz.
Miguel Angel Muñoz Castillo se comunicó ayer con el Rotafono de RPP para reportar que la filtración de agua potable se inició el pasado 20 de enero con un pequeño agujero con agua en medio de la pista, pero al pasar de los días el aniego afectaba a su vivienda y a la vía pública.
El 26 de enero, el señor Muñoz interpuso su reclamo ante la empresa Sedapal, pero no obtuvo una respuesta, por lo que solicitó ayuda a través del Rotafono de RPP.
