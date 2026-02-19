menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios públicos

Lince: reparan tubería de agua que generó aniego durante un mes en la avenida José Gálvez

Rotafono de RPP | Un equipo técnico de la empresa Sedapal acudió hasta la cuadra 24 de la avenida José Gálvez, en el distrito limeño de Lince, y solucionó el problema tras el pedido de ayuda de los vecinos.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Miguel Ángel Muñoz Castillo agradeció a Rotafono por haber difundido su pedido de ayuda.

Miguel Ángel Muñoz Castillo agradeció a Rotafono por haber difundido su pedido de ayuda.

Miguel Ángel Muñoz Castillo informó que la rotura de la tubería de agua que generó un aniego durante un mes en la cuadra 24 de la avenida José Gálvez, en el distrito limeño de Lince, ya fue reparada por la empresa Sedapal, después de hacer público su pedido de ayuda a través de Rotafono de RPP. 

Tras la difusión del caso, Miguel Ángel Muñoz logró que un equipo técnico de Sedapal atendiera su reclamo y acudiera a su vivienda para arreglar la avería que provocaba la filtración de agua. 

“Le comento que a las dos de la tarde llegó la camioneta de Sedapal con unos cuatro trabajadores y comenzaron a remover para la reparación el cambio de tubería. Yo les agradezco muchísimo por el apoyo, de verdad estoy muy agradecido. Soy fiel oyente de RPP”, afirmó Miguel Muñoz. 

Te recomendamos
Surco: renovarán tarjeta bancaria a adulto mayor con graves problemas de salud

Surco: renovarán tarjeta bancaria a adulto mayor con graves problemas de salud

 Trujillo: vecinos reportan un hoyo con agua tras obras de alcantarillado desde hace una semana | La Libertad

Trujillo: vecinos reportan un hoyo con agua tras obras de alcantarillado desde hace una semana | La Libertad

Reclamo inició con un pequeño agujero en la pista

Miguel Angel Muñoz Castillo se comunicó ayer con el Rotafono de RPP para reportar que la filtración de agua potable se inició el pasado 20 de enero con un pequeño agujero con agua en medio de la pista, pero al pasar de los días el aniego afectaba a su vivienda y a la vía pública. 

El 26 de enero, el señor Muñoz interpuso su reclamo ante la empresa Sedapal, pero no obtuvo una respuesta, por lo que solicitó ayuda a través del Rotafono de RPP. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Sepa más:
aniego SEDAPAL Rotafono Lince
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
La Victoria: con protesta padres familia piden vacantes para sus hijos

La Victoria: con protesta padres familia piden vacantes para sus hijos

 Ate: profesores toman colegio Nuestra Señora de la Merced para evitar que municipio derrumbe muros

Ate: profesores toman colegio Nuestra Señora de la Merced para evitar que municipio derrumbe muros

 Cusco: pobladores protestan hace ocho días en municipalidad de Villa Virgen por presuntos pagos irregulares

Cusco: pobladores protestan hace ocho días en municipalidad de Villa Virgen por presuntos pagos irregulares

 Lince: vecino reporta aniego de agua potable hace casi un mes en un forado de la pista

Lince: vecino reporta aniego de agua potable hace casi un mes en un forado de la pista
Otros casos similares
Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique

Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique
Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos

Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos
Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno

Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno
Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot