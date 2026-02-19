Lince: reparan tubería de agua que generó aniego durante un mes en la avenida José Gálvez

Miguel Ángel Muñoz Castillo informó que la rotura de la tubería de agua que generó un aniego durante un mes en la cuadra 24 de la avenida José Gálvez, en el distrito limeño de Lince, ya fue reparada por la empresa Sedapal, después de hacer público su pedido de ayuda a través de Rotafono de RPP.

Tras la difusión del caso, Miguel Ángel Muñoz logró que un equipo técnico de Sedapal atendiera su reclamo y acudiera a su vivienda para arreglar la avería que provocaba la filtración de agua.

“Le comento que a las dos de la tarde llegó la camioneta de Sedapal con unos cuatro trabajadores y comenzaron a remover para la reparación el cambio de tubería. Yo les agradezco muchísimo por el apoyo, de verdad estoy muy agradecido. Soy fiel oyente de RPP”, afirmó Miguel Muñoz.

