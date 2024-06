Lurigancho-Chosica: casas de Carapongo y San Antonio afectadas con aguas sucias tras aniego [VIDEO]

Los vecinos de las urbanizaciones Carapongo y San Antonio, ubicadas en el distrito limeño de Lurigancho-Chosica se encuentran desesperadas e indignadas porque hay desagües colapsados desde hace tres días y las aguas servidas han inundado las casas de estas zonas.

Juan Carlos Araujo Quispe se comunicó con el Rotafono de RPP Noticias para informar estos hechos y expresar su frustración debido a que ha llamado a la municipalidad y a las entidades correspondientes, pero no han dado solución alguna. Este problema compromete vidas humanas y urge encontrar una solución.

El señor dijo que hace varios días están en las mismas condiciones y los más afectados son los menores de edad y los adultos mayores, debido a que pueden contraer alguna enfermedad. Además, no pueden lavar sus alimentos, no pueden cocinar, no pueden asearse y tampoco pueden comer o tomas limpiamente.