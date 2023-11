Madre de familia con cáncer pide ayuda para realizarse tomografía en el hospital Rebagliati

Aurelia Huamán es una paciente oncológica que se comunicó con el Rotafono de RPP Noticias para pedir ayuda y solicitar realizarse una tomografía en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins.

La historia de Aurelia Huamán comenzó con un pequeño dolor en el vientre, que al transcurrir de los días se hizo constante. Rápidamente acudió al Hospital II Lima Norte “Luis Negreiros Vega” donde le atendieron y realizaron diversos exámenes.

“Mi control lo estuve llevando en el Negreiros (hospital), siempre iba e iba y siempre me decían que no tenían nada, (...) me comenzaron a decir que era la edad, que era depresión, estrés, que tenía que salir”, aseveró la madre de familia.