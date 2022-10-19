Madre de Ucayali que sufrió hemorragia grave posparto se recupera en el Hospital de Satipo tras ser auxiliada

La madre de familia Bernicia Viciano Víctor, de 21 años, que ayer fue trasladada de emergencia de una comunidad nativa de la región Ucayali, a un hospital de la ciudad de Satipo, en el departamento de Junín, se recupera de manera favorable.

A través del Rotafono de RPP, Marín Cubos informó que su esposa se reestablece gracias al tratamiento médico que recibe desde ayer en el Hospital Manuel Ángel Higa Arakaki, luego de que un helicóptero de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) la evacuara tras el llamado de ayuda que hiciera a las autoridades del Gobierno.

Aunque la recuperación es lenta debido a una pérdida de sangre postparto, el esposo se muestra optimista sobre el tratamiento.

"Mi esposa se encuentra en el hospital de Satipo. Ahorita le atendieron bien, le están haciendo de tratamiento. Ella va a recuperarse poco a poco. Gracias a ustedes por su ayuda”, expresó Marín Cubos con alivio y agradecimiento.

La joven madre sufrió una grave hemorragia tras dar a luz a su bebé en su vivienda de la comunidad nativa de Noronkiari, ubicada en la provincia de Atalaya. Su esposo preocupado se contactó con el Rotafono de RPP para buscar su traslado de emergencia, a fin de salvar su vida.