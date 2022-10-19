Madre de Ucayali que sufrió hemorragia grave posparto se recupera en el Hospital de Satipo tras ser auxiliada

Un helicóptero de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) trasladó a la paciente hasta el Hospital Manuel Ángel Higa Arakaki de Satipo.
La madre de familia Bernicia Viciano Víctor, de 21 años, que ayer fue trasladada de emergencia de una comunidad nativa de la región Ucayali, a un hospital de la ciudad de Satipo, en el departamento de Junín, se recupera de manera favorable.
A través del Rotafono de RPP, Marín Cubos informó que su esposa se reestablece gracias al tratamiento médico que recibe desde ayer en el Hospital Manuel Ángel Higa Arakaki, luego de que un helicóptero de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) la evacuara tras el llamado de ayuda que hiciera a las autoridades del Gobierno.
Aunque la recuperación es lenta debido a una pérdida de sangre postparto, el esposo se muestra optimista sobre el tratamiento.
"Mi esposa se encuentra en el hospital de Satipo. Ahorita le atendieron bien, le están haciendo de tratamiento. Ella va a recuperarse poco a poco. Gracias a ustedes por su ayuda”, expresó Marín Cubos con alivio y agradecimiento.
La joven madre sufrió una grave hemorragia tras dar a luz a su bebé en su vivienda de la comunidad nativa de Noronkiari, ubicada en la provincia de Atalaya. Su esposo preocupado se contactó con el Rotafono de RPP para buscar su traslado de emergencia, a fin de salvar su vida.
La paciente presentó una emergencia obstétrica tras un parto domiciliario en una comunidad nativa de Ucayali.
Tras conocerse la emergencia, y según dispuso la presidenta de la República, Keiko Fujimori Higuchi, el ministro de Defensa, Rafael Belaunde Llosa, coordinó el apoyo inmediato para la evacuación de la paciente.
Para ello, se emplearon los medios aéreos del sector Defensa, en el marco del convenio interinstitucional entre el Seguro Integral de Salud (SIS) y la FAP.
El Ministerio de Defensa precisó que la paciente presentó una emergencia obstétrica tras un parto domiciliario, con diagnóstico de retención placentaria y atonía uterina, emergencia que ocurre cuando el útero no se contrae bien después del parto, lo que causa un sangrado muy fuerte.
Debido a las difíciles condiciones geográficas de la zona, el traslado aéreo resultó fundamental para que recibiera atención oportuna en un establecimiento de mayor capacidad.
De acuerdo con el Ministerio de Salud, la paciente permanece bajo atención especializada en el hospital ubicado en Satipo, mientras que el SIS financiará integralmente las prestaciones de salud que requiera hasta su total recuperación.
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