Madre espera desde hace cinco meses por un examen de tomografía en el Hospital Sabogal

Yvonne Pantigoso Loza, de 53 años, se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda debido a que lleva esperando desde hace cinco meses una cita en el Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren, de EsSalud, ubicado en el Callao, para que le practiquen una tomografía que le permita una operación al ojo izquierdo.
Yvonne Licet le diagnosticaron desde hace un año una degeneración macular en la vista, cuando le apareció un mancha blanca en el ojo izquierdo, y problemas en el nervio óptico en el centro de atención primaria de Huaral.
Luego fue transferida al Hospital II Gustavo Lanatta Luján, de EsSalud, en Huacho. Sin embargo, en este último establecimiento de salud, los especialistas decidieron realizarle una referencia al Hospital Sabogal para que Yvonne sea tratada en un hospital de mayor complejidad.
Para el mes de febrero de este año, la mujer de 53 años fue aceptada en el Hospital Sabogal y el médico le informó que tenía que realizarse una tomografía para poder determinar el daño del nervio óptico.
No obstante, hasta el momento no ha podido realizarse el examen porque le han indicado que los tomógrafos están malogrados y que buscarían una clínica para que puedan brindarle este servicio a los pacientes. Sin embargo, desde el mes de abril que la señora no recibe la llamada.
“En verdad no sé qué más hacer, esa tomografía es tan importante para determinar el grado de lesión de mi ojo izquierdo, pero no se puede hacer y por ende no me pueden operar”, contó Yvonne.
Asimismo, Yvonne señala que los síntomas respecto a su degeneración macular ha incrementado, pues tiene gran dificultad para ver a grandes distancias y ha mantenido la mancha blanca que le apareció en el ojo izquierdo.
“Mi mal se está poniendo cada vez peor, la desesperación me invade. Tengo aún una hija por quien ver, ella tiene Síndrome de Down y me necesita, ya no sé qué hacer. Cada que me acerco al hospital solo me dicen que debo tener paciencia y que debo esperar que aún no hay cita”, expresó angustiada.
