menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios públicos

Madre espera desde hace cinco meses por un examen de tomografía en el Hospital Sabogal

Rotafono de RPP | Hasta el momento, la paciente con una enfermedad en el ojo izquierdo, no ha podido realizarse el examen porque, según la información que le dieron, los tomógrafos están malogrados en el Hospital Alberto Sabogal de EsSalud, en el Callao.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Yvonne Licet le diagnosticaron desde hace un año de degeneración molecular, cuando le apareció un mancha blanca en el ojo izquierdo.

Yvonne Licet le diagnosticaron desde hace un año de degeneración molecular, cuando le apareció un mancha blanca en el ojo izquierdo.

Yvonne Pantigoso Loza, de 53 años, se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda debido a que lleva esperando desde hace cinco meses una cita en el Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren, de EsSalud, ubicado en el Callao, para que le practiquen una tomografía que le permita una operación al ojo izquierdo. 

Yvonne Licet le diagnosticaron desde hace un año una degeneración macular en la vista, cuando le apareció un mancha blanca en el ojo izquierdo, y problemas en el nervio óptico en el centro de atención primaria de Huaral.

Luego fue transferida al Hospital II Gustavo Lanatta Luján, de EsSalud, en Huacho. Sin embargo, en este último establecimiento de salud, los especialistas decidieron realizarle una referencia al Hospital Sabogal para que Yvonne sea tratada en un hospital de mayor complejidad. 

Para el mes de febrero de este año, la mujer de 53 años fue aceptada en el Hospital Sabogal y el médico le informó que tenía que realizarse una tomografía para poder determinar el daño del nervio óptico. 

Te recomendamos
Piura: familia reporta que volvieron a reprogramar operación de adulta mayor en el Hospital Cayetano Heredia de EsSalud

Piura: familia reporta que volvieron a reprogramar operación de adulta mayor en el Hospital Cayetano Heredia de EsSalud

 Paciente con cáncer de próstata no puede iniciar tratamiento por tomógrafo inoperativo

Paciente con cáncer de próstata no puede iniciar tratamiento por tomógrafo inoperativo

No obstante, hasta el momento no ha podido realizarse el examen porque le han indicado que los tomógrafos están malogrados y que buscarían una clínica para que puedan brindarle este servicio a los pacientes. Sin embargo, desde el mes de abril que la señora no recibe la llamada. 

“En verdad no sé qué más hacer, esa tomografía es tan importante para determinar el grado de lesión de mi ojo izquierdo, pero no se puede hacer y por ende no me pueden operar”, contó Yvonne. 

Asimismo, Yvonne señala que los síntomas respecto a su degeneración macular ha incrementado, pues tiene gran dificultad para ver a grandes distancias y ha mantenido la mancha blanca que le apareció en el ojo izquierdo. 

“Mi mal se está poniendo cada vez peor, la desesperación me invade. Tengo aún una hija por quien ver, ella tiene Síndrome de Down y me necesita, ya no sé qué hacer. Cada que me acerco al hospital solo me dicen que debo tener paciencia y que debo esperar que aún no hay cita”, expresó angustiada.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Sepa más:
hospital EsSalud demoras Hospital Sabogal Rotafono RPP Lima
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
San Juan de Miraflores: conductores advierten fierro sobresalido en bypass Ciudad de Dios

San Juan de Miraflores: conductores advierten fierro sobresalido en bypass Ciudad de Dios

 Paciente con cáncer de próstata continuará tratamiento tras conseguir cita para examen de tomografía

Paciente con cáncer de próstata continuará tratamiento tras conseguir cita para examen de tomografía

 Piura: familia reporta que volvieron a reprogramar operación de adulta mayor en el Hospital Cayetano Heredia

Piura: familia reporta que volvieron a reprogramar operación de adulta mayor en el Hospital Cayetano Heredia

 Trujillo: paciente con cáncer denuncia que tomógrafo del IREN está malogrado desde hace un mes

Trujillo: paciente con cáncer denuncia que tomógrafo del IREN está malogrado desde hace un mes
Otros casos similares
Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique

Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique
Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos

Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos
Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno

Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno
Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot