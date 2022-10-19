Mecánico con graves quemaduras ya recibe tratamiento especializado en Lima tras pedido de ayuda

Jaime Pérez Quispe, de 32 años, sufrió quemaduras de tercer grado tras la explosión de combustible en Pichari, Cusco.
El mecánico Jaime Pérez Quispe, de 32 años, quien sufrió graves quemaduras tras la explosión de combustible, fue trasladado de la región Ayacucho al Hospital Arzobispo Loayza del Ministerio de Salud, en Lima, donde recibe un tratamiento médico especializado.
Leonela Cervantes confirmó que su esposo es atendido por los especialistas, luego de que pidiera ayuda a través del Rotafono de RPP.
La madre de familia expresó su agradecimiento a RPP, al Ministerio de Salud y personal de los establecimientos de salud involucrados, a raíz de la difusión del caso.
Indicó que Jaime Pérez fue trasladado vía aérea el último jueves del Hospital Regional de Ayacucho al Hospital Arzobispo Loayza a través del Seguro Integral de Salud.
"Agradecer a Dios por un día más de vida. Agradecer a todo el equipo de Rotafono de RPP por el apoyo que me dieron para difundir el caso de mi esposo. El traslado se realizó el día jueves a las 3 p. m. y llegamos a Lima a las 4:20 p. m. al Hospital Arzobispo Loayza. Les agradezco a todos de corazón por el apoyo brindado”, expresó.
El señor Jaime Pérez se quemó el 27 de mayo pasado, cuando reparaba un vehículo en su taller de mecánica, en el distrito de Pichari, provincia de La Convención, región Cusco.
Mientras intentaba proteger su hogar de las llamas, el hombre quedó atrapado por un portón y la gasolina cubrió su cuerpo, provocándole quemaduras críticas de pies a cabeza.
Su esposa se comunicó con el Rotafono de RPP en busca de ayuda, dado que en el hospital de Ayacucho no cuentan con un banco de tejidos.
El paciente será sometido a varias cirugías plásticas, pero su familia no pierde la esperanza de que podrá salir adelante con los cuidados médicos.
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