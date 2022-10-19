Mecánico con graves quemaduras ya recibe tratamiento especializado en Lima tras pedido de ayuda

Accidente dejó grave a mecánico en Cusco

El señor Jaime Pérez se quemó el 27 de mayo pasado, cuando reparaba un vehículo en su taller de mecánica, en el distrito de Pichari, provincia de La Convención, región Cusco.

Mientras intentaba proteger su hogar de las llamas, el hombre quedó atrapado por un portón y la gasolina cubrió su cuerpo, provocándole quemaduras críticas de pies a cabeza.

Su esposa se comunicó con el Rotafono de RPP en busca de ayuda, dado que en el hospital de Ayacucho no cuentan con un banco de tejidos.

El paciente será sometido a varias cirugías plásticas, pero su familia no pierde la esperanza de que podrá salir adelante con los cuidados médicos.