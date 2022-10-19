Hospital Almenara: menor de 8 años con leucemia recibirá medicamento contra la leucemia

Tras el pedido de ayuda para que un niño de ocho años del Hospital Guillermo Almenara, en Lima, reciba un medicamento para seguir con su tratamiento contra la leucemia, EsSalud informó que el Comité Farmacoterapéutico otorgó la aprobación para su uso en el paciente y el fármaco será administrado conforme a la indicación del médico tratante, dentro del plan terapéutico definido para el caso.

EsSalud precisó que el medicamento requerido corresponde a un fármaco no incluido en el Petitorio Farmacológico institucional. En ese marco, se elaboró el expediente técnico correspondiente y se siguió el procedimiento establecido por las normas del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación (IETSI).

"Luego de la evaluación respectiva, el Comité Farmacoterapéutico otorgó la aprobación para su uso en el paciente. El medicamento será administrado conforme a la indicación del médico tratante, dentro del plan terapéutico definido para el caso. El paciente se encuentra hospitalizado y recibe los cuidados especializados correspondientes”, señaló.

Añadió que, “la Red Prestacional Almenara de EsSalud reafirma su compromiso con la atención oportuna, segura y técnicamente sustentada de sus pacientes, respetando la reserva de la información clínica y la dignidad del menor y su familia”.

La señora Jessica Bazalar acudió al Rotafono de RPP en busca de ayuda de los funcionarios de EsSalud para que se agilicen los trámites, ya que "su hijo lleva bastante tiempo hospitalizado y solamente desea jugar como los demás".