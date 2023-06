Metro de Lima: reportan demoras en estaciones de San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo

La mañana de este martes usuarios reportaron largas colas y demoras en las diversas estaciones del Metro de Lima, principalmente en las ubicadas en los distritos de San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo.

Según algunos usuarios, que habitualmente utilizan el servicio para dirigirse a su centro de estudios o trabajo, algunos trenes se habrían quedado detenidos en las estaciones San Juan y Atocongo por fallas en el sistema eléctrico.

Esta paralización también afectó a las estaciones María Auxiliadora y Villa María donde se reportaron filas de más de un kilómetro.

Un usuario del Metro de Lima reportó a través del Rotafono de RPP Noticias que “las colas son larguísimas y los trenes circulan repletos”, al extremo que las puertas no cierran y eso genera demora pues el tren no avanza si las puertas no cierran correctamente.

Otro usuario señaló que tuvo que hacer más de una hora de fila antes de subir al tren mientras que otro pasajero comentó que normalmente de la estación Villa María a la estación Grau le toma llegar 30 minutos. Hoy lo hizo en más de una hora.