Moquegua: hombre espera desde hace un mes operación en la mano y soporta los fuertes dolores

El señor Manuel Abanto, de 43 años, denunció que espera desde hace un mes una operación en el dedo pulgar de la mano derecha, tras la rotura de los ligamentos. El ciudadano se comunicó con el Rotafono y denunció que desde el 29 de diciembre del año pasado espera que la Red Asistencial de Moquegua le programe una fecha para la intervención quirúrgica.

Según contó el señor Manuel, el pasado 24 de diciembre estaba a punto de sacrificar un pavo para su cena de Navidad. Cuando intentó coger al ave, el animal desprende sus alas tan fuerte que lesionó el dedo pulgar del ciudadano.

Tras esto, el afectado fue al centro médico de EsSalud de Moquegua. “El doctor que me atendió me dijo que necesito una operación y que debía pasar todos los exámenes correspondientes, para que me intervengan. El doctor me indicó que debo esperar, ya que hay más personas esperando una operación”, dijo el señor Manuel al Rotafono de RPP.

Después de ir varias veces a la Red Asistencial, le dijeron que debía seguir esperando para que le programen la operación. “Hasta ahora no me llaman y estoy a la espera de la operación. Soy una persona que está asegurada”, agregó el ciudadano.