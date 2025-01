Mujer con cataratas logra obtener una cita en oftalmología tras pedido de ayuda

Margarita Peralta diagnosticada con cataratas pudo obtener una nueva cita en oftalmología en el Hospital Angamos Suárez de EsSalud, ubicado en el distrito limeño de Miraflores, a fin de que le practiquen los estudios para acceder a una operación.

Después de hacer su pedido público en el Rotafono de RPP, funcionarios del establecimiento de salud llamaron a la señora y le indicaron que tendrá una cita para este nueve de enero en la especialidad de oftalmología.

La señora Margarita se comunicó con el Rotafono de RPP para agradecer la atención del Seguro Social de Salud y que su pedido de ayuda haya sido escuchado.

“Muy agradecida por el apoyo brindando por ustedes, la verdad que sentí sola, y muy maltratada, agradezco su intervención. Me llamaron de Angamos de Essalud y me han programado una cita el nueve de enero, a las 11 de la mañana, y también me llamaron del Hospital Rebagliati”, expresó Margarita Peralta.